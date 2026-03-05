Італія

Форвард Ювентуса вже частково тренується разом із командою.

Нападник Ювентуса Душан Влахович наближається до повернення на поле після травми, через яку пропустив кілька місяців.

За інформацією італійських медіа, сербський форвард уже долучився до тренувального процесу та провів частину занять разом із партнерами по команді. Це свідчить про позитивну динаміку відновлення.

Влахович не грав з кінця грудня. Востаннє він виходив на поле 29 числа, після чого вибув через пошкодження м’язово-сухожильного з’єднання довгого м’яза.

У туринському клубі сподіваються, що найближчим часом 25-річний нападник повністю відновиться та зможе повернутися до офіційних матчів.

У поточному сезоні він провів 17 матчів, у яких забив шість голів і віддав дві результативні передачі.