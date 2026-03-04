Півзахисник Наполі здобув нагороду Goal of the Month за підсумками голосування вболівальників.
Скотт Мактоміней, Getty Images
04 березня 2026, 21:51
Центральний півзахисник Наполі Скотт Мактоміней став переможцем у номінації за найкращий гол місяця в Серії А за лютий. Про це офіційно повідомила пресслужба Серії А.
Найбільшу підтримку фанатів у соцмережах ліги отримав його м’яч у матчі проти Дженоа, який відбувся 7 лютого. У тій зустрічі Наполі здобув перемогу з рахунком 3:2, а вирішальний внесок шотландця став окрасою поєдинку. Мактоміней ефектно пробив із-за меж штрафного майданчика, залишивши воротарю суперника мінімум шансів.
У боротьбі за нагороду він випередив Пйотра Зелінські, чий точний удар у матчі Інтера проти Ювентуса також претендував на звання найкращого.
У поточному сезоні Мактоміней демонструє стабільну результативність: на його рахунку 10 голів і 3 результативні передачі у 34 матчах на клубному рівні.