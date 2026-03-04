Італія

Півзахисник Наполі здобув нагороду Goal of the Month за підсумками голосування вболівальників.

Центральний півзахисник Наполі Скотт Мактоміней став переможцем у номінації за найкращий гол місяця в Серії А за лютий. Про це офіційно повідомила пресслужба Серії А.

Найбільшу підтримку фанатів у соцмережах ліги отримав його м’яч у матчі проти Дженоа, який відбувся 7 лютого. У тій зустрічі Наполі здобув перемогу з рахунком 3:2, а вирішальний внесок шотландця став окрасою поєдинку. Мактоміней ефектно пробив із-за меж штрафного майданчика, залишивши воротарю суперника мінімум шансів.

Il gol di McTominay contro il Genoa vince l’Iliad Goal Of The Month di febbraio 🤩 pic.twitter.com/afpbKn78GR — Lega Serie A (@SerieA) March 4, 2026

У боротьбі за нагороду він випередив Пйотра Зелінські, чий точний удар у матчі Інтера проти Ювентуса також претендував на звання найкращого.

У поточному сезоні Мактоміней демонструє стабільну результативність: на його рахунку 10 голів і 3 результативні передачі у 34 матчах на клубному рівні.