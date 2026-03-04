Італія

Операція на паховій грижі змусить центрального захисника пропустити близько місяця ігор.

Центральний захисник Мілана Маттео Габбія у вівторок, 3 березня, успішно переніс операцію з видалення пахової грижі у Лондоні, повідомляє Sky Sport Italia.

За прогнозами лікарів, відновлення 26-річного футболіста займе близько одного місяця, тож він зможе повернутися в гру лише після березневої паузи на матчі національних збірних.

У сезоні 2025/26 Габбія провів 25 матчів за Мілан у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Контракт захисника діє до червня 2029 року, а трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.

Зазначимо, що останні два поєдинки Серії А — проти Парми (0:1) та Кремонезе (2:0) — Габбія пропустив. Його відсутність у складі змушує Мілан шукати тимчасові варіанти в центрі оборони.