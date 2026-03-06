Італія

36-річний італійський півзахисник вирішив поставити крапку у професійному футболі після багаторічної кар’єри в Серії A та виступів у Саудівській Аравії.

Італійський півзахисник Джакомо Бонавентура оголосив про завершення професійної кар’єри у віці 36 років. Останнім клубом хавбека був Аш-Шабаб із Саудівської Аравії, а більшу частину своєї кар’єри він провів у Серії A, виступаючи за Аталанту, Мілан та Фіорентину.

Після завершення сезону в Саудівській Аравії футболіст узяв кілька місяців на роздуми щодо майбутнього. За інформацією італійських ЗМІ, Бонавентура отримував пропозиції продовжити кар’єру, зокрема від валлійського клубу Рексем, який виступає в Чемпіоншипі. Однак зрештою італієць вирішив завершити виступи. Про своє рішення футболіст повідомив у соціальних мережах.

"Я ніколи не починав грати у футбол, щоб стати кимось. Я почав, тому що з м’ячем у ногах почувався вільним.

У Бергамо я виріс, Аталанта мене сформувала. Дисципліна, важка праця, скромність. Потім прийшов Мілан. Сан-Сіро — адреналін, який входить у тебе і ніколи не зникає. З вами я побудував міцний зв’язок і відчував себе частиною великої історії "россонері".

Потім була Флоренція і Фіорентина. Чотири сезони, які я ніколи не забуду. Чудове місто, неймовірні вболівальники, сильне тепло. І, нарешті, Ер-Ріяд — унікальний досвід. Нові друзі, інша культура, яка збагатила мене як людину.

І, звичайно, національна збірна — це щось особливе. Це неможливо пояснити словами, це відчувається. Представляти свою країну — гордість, яка залишається з тобою на все життя.

Сьогодні настав момент сказати стоп професійному футболу. Але це не прощання з полем. Моя пристрасть до цього спорту занадто велика. Мій зв’язок із футболом ніколи не закінчиться. Дякую моїм партнерам по команді, тренерам, уболівальникам і моїй родині. Це була прекрасна подорож", — цитує слова Бонавентури сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.



За свою кар’єру Бонавентура також виступав за збірну Італії. У 2023 році він встановив рекорд, ставши найстаршим автором гола в історії національної команди у віці 34 років і 53 днів у матчі кваліфікації Євро-2024 проти Мальти.

Всього за "Скуадру Адзурру" Джакомо зіграв 18 матчів, забив один гол та віддав чотири результативні передачі. Один із його поєдинків прийшовся на товариську гру проти України в 2018 році (1:1), в якому він провів на полі 20 хвилин.