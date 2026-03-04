Італія

Захисник Удінезе Умар Соле може продовжити кар'єру в міланському клубі.

Захисник Удінезе Умар Соле потрапив до сфери інтересів "нерадзуррі". Міланський Інтер розглядає 26-річного француза як потенційну заміну нідерландському ветерану Стефану де Врею.

Наразі портал Transfermarkt оцінює Соле у 20 млн євро. Чинна угода гравця з клубом з Удіне розрахована до кінця червня 2027 року.

У поточному сезоні італійської Серії А Умар провів 26 матчів, у яких відзначився трьома забитими м'ячами та однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Пас може відмовитися від повернення в Реал.