Італія

Переговори щодо нової угоди тривають, але виникла ключова розбіжність між сторонами.

Майбутнє нападника Рафаеля Леау знову опинилося в центрі уваги в Мілані. Клуб веде переговори щодо продовження контракту з португальським вінгером, однак сторони зіткнулися з важливим питанням. Про це повідомляє Get Football News Italy.

За інформацією джерела, спортивний директор "россонері" Іглі Таре активно працює над новою довгостроковою угодою для одного з лідерів команди. Керівництво Мілана прагне зберегти свого ключового атакувального футболіста на Сан-Сіро на тлі постійного інтересу з боку інших клубів.

Втім, представники Леау наполягають на виключенні з контракту клаусули викупу у розмірі 175 мільйонів євро. Скасування цього пункту дозволило б гравцеві мати більше впливу у випадку потенційного трансферу в майбутньому та суттєво зменшило б позиції клубу в перемовинах.

Водночас спортивна складова ситуації виглядає стабільнішою. Попри попередні напружені моменти у взаєминах із головним тренером Массіміліано Аллегрі, останнім часом комунікація між наставником та футболістом налагодилася.

Обидві сторони зацікавлені у досягненні домовленості найближчим часом, однак питання клаусули може стати визначальним у фінальному рішенні. Нагадаємо, що поточний контракт 26-річного гравця з Міланом спливає влітку 2028 року.