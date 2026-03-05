Італія

Після переходу з Астон Вілли нападник став справжнім лідером Роми на полі.

Нідерландський форвард Роми Доніелл Мален визнаний гравцем місяця Серії А за лютий. Про це повідомила Серія A.

Голосування вболівальників онлайн у поєднанні зі статистикою визначило переможця серед сильних суперників, таких як Берарді (Сассуоло), Карнесеккі (Аталанта), Дімарко (Інтер), Кін (Фіорентина) та Маккенні (Ювентус).

З моменту переходу в оренду з Астон Вілли у середині лютого Мален став другим найкращим бомбардиром у п’ятірці топ-ліг Європи після Гаррі Кейна. У своїх перших семи матчах за Рому він забив шість голів – більше від нього забивали лише Абель Бальбо (сім) та Габріель Омар Батістута (дев’ять) в історії клубу.

Мален перебуває в оренді, але Рома має опцію викупу за 25 мільйонів євро, яка стане обов’язковою, якщо команда кваліфікується до Ліги чемпіонів або Ліги Європи.

Наразі "римляни" посідають четверте місце в Серії А, випереджаючи Комо на три очки та Ювентус на чотири. Наступний матч Рома проведе проти Дженоа.