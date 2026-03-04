Італія

Тренер Комо прокоментував нічию 0:0 з Інтером у півфіналі Кубка Італії.

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас прокоментував перший матч півфіналу Кубка Італії проти Інтера (0:0), в якому його команда, за його словами, заслужила перемогу.

"Результат такий, який він є. Загалом, я вважаю, що, можливо, ми заслуговували на гол, або принаймні наблизилися до цього", – сказав Фабрегас Sport Mediaset.

Він додав: "Це був шаховий матч, дуже тактичний, де проти найдомінантнішої команди Серії А ми грали так, як хотіли. Ми були надійними, мали два чи три дуже хороші моменти, а з Алексом Валле здавалося, що промахнутися було важче, ніж забити, але таке трапляється".

"Інтер домінував в італійському футболі протягом останніх п'яти років, але сьогодні вони завдали лише одного удару по воротах. Це залишає легкий гіркий присмак у роті, бо ми відчуваємо, що могли б хоча б виграти з рахунком 1:0", – підкреслив тренер.

Фабрегас розповів про плани команди:



"У цьому сезоні попереду 12 ігор, сподіваюся, 13, але ми повинні продовжувати наполегливо працювати. Тепер у нас знову гра в суботу вдень, тоді як у Інтера запланована гра в неділю ввечері, тож ми сподіваємося трохи відпочити".

Фабрегас наголосив на амбіціях клубу:



"Я не можу брехати, що мрія полягає в тому, щоб продовжувати зростати, і, можливо, коли ми будемо краще підготовлені, прагнути чогось більшого. Ми також ніколи не повинні забувати, звідки ми прийшли, адже минуло лише два роки цього проєкту, і ми поступово піднімаємо планку. Побачимо, де ми колись опинимося".

Матч-відповідь відбудеться на Сан-Сіро 21 або 22 квітня, і Комо сподівається продовжити боротьбу за фінал Кубка Італії.