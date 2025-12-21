У продовженні 16 туру Серії А.
Нікола Влашич Getty Images
21 грудня 2025, 17:54
Торіно на виїзді мінімально переграв Сассуоло (1:0)
Героєм матчу став Нікола Влашич. Хорват на 66 хвилині реалізував одинадцятиметровий.
Сассуоло - Торіно 0:1
Гол: Влашич, 66 (пен)
Сассуоло: Мурич — Валукєвич, Ідзес, Мухаремович, Дойг (Канде, 78) — Коне, Матич, Вранкс (Ліпані, 63) — Вольпато (Фадера, 78), Шеддіра (Моро, 63), Лор'єнте (П'єріні, 79)
Торіно: Палеарі — Тамез (Казадеї, 88), Маріпан, Ісмайлі — Педерсен, Асллані (Бірагі, 88), Гінейтіс (Ілич, 58), Влашич, Лазаро — Адамс (Нгонге, 85), Сапата (Сімеоне, 58)
Попередження: Матич, Валукєвич, Ідзес — Ілич