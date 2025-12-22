Італія

Football.ua представляє прев'ю матчу італійського Суперкубка, який відбудеться 22 грудня, розпочавшись о 21:00.

У фіналі Суперкубка Італії-2025/26, що проходить у Саудівській Аравії, Наполі протистоятиме Болоньї.

ПОНЕДІЛОК, 22 ГРУДНЯ, 21:00. АЛЬ-АВВАЛЬ ПАРК СТЕДІУМ, ЕР-РІЯД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У 38-му в історії вирішальному поєдинку Суперкубка Італії на тлі успіхів у дуелях із міланськими грандами зустрінуться Наполі й Болонья. "Россоблу" на трофей претендують уперше, тоді як "адзуррі" здобували його двічі (1990, 2014) при трьох невдачах (2012, 2020, 2023). Клуб із Неаполя має намір перервати свою безгольову серію у фіналах турніру (два матчі).

Наполі в четвер впорався з Міланом, уразивши ворота "россонері" спочатку в першому таймі, а потім і в другому. Команда Антоніо Конте умовно реабілітувалася за нещодавні виїзні поразки від Бенфіки (ЛЧ, 0:2) і Удінезе (Серія А, 0:1). Тепер неаполітанці спробують помститися "россоблу" за матч чемпіонату Італії в листопаді.

Тоді колектив Вінченцо Італьяно з рахунком 2:0 обіграв "адзуррі" на Стадіо Ренато Даль'Ара. І вдома й на виїзді з 2023 року Болонья завдала супернику з Неаполя двох поразок, тричі зігравши з ним унічию й тільки раз поступившись. Щоб дістатися фіналу клуб з однойменного міста досягнув успіху в дуелі з Інтером, після нічиєї в основний час (1:1) вибивши "нерадзуррі" з турніру за підсумками серії пенальті (3:2).

За версією букмекерів фаворитами протистояння цілком очікувано є підопічні Конте. Так, на перемогу Наполі в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.15, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 3.78. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.26. Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 1.56, а гостями — в 2.44.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Ррахмані, Ж. Жезус — Політано, Лоботка, Мактоміней, Спінаццола — Нерес, Гойлунн, Ельмас

Болонья: Равалья — Гольм, Геггем, Лукумі, Лікоянніс — Побега, Фергюсон — Орсоліні, Одгор, Камб'ягі — Даллінга

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА