Італія

Форвард Наполі прокоментував настрій перед Болоньєю.

Чинний чемпіон Італії Наполі зустрінеться з володарем Кубка країни Болоньєю в фінальному матчі Суперкубка Італії в Ер-Ріяді.

Наполі — Болонья. Напередодні

Нападник "Партенопеї" Давід Нерес напередодні гри розповів про підготовку та настрій усередині колективу перед важливою грою.

"Гадаю, я трохи схвильований і водночас дуже зосереджений. Грати за трофей — це чудово, це щось особливе. І фінал Суперкубка — це гра, яка відрізняється від інших. Усе, що має значення, — це перемога.

Переможна концепція завжди полягає в колективі: коли граєш як єдина команда і все працює належним чином, то окремим гравцям легше проявляти себе. Перемоги — це результат гарної командної роботи, і я вважаю, що вся команда Наполі, гравці та тренер, зараз працюють добре.

Минула поразка від Болоньї сильно вдарила по нам. Ми страждали, це було справді важко пережити. На щастя, після цього був перепочинок і в нас був час потренуватись, поміркувати над своїми помилками та зробити правильні висновки.

Потім ми повернулись на поле з новим менталітетом і новим способом гри. Усе минулось добре, і зокрема через те, що ми виграли п'ять матчів поспіль: ці перемоги відновили нашу впевненість і перезапустили нас.

Коли все завершується, люди пам’ятають лише трофеї. Болонья хоче перемагати, і ми хочемо перемагати.

Ми не забули минулу поразку, але це зовсім інший матч. Це — фінал. Я дуже поважаю Болонью, але ми тут, щоб перемогти.

Лукаку? Ромелу — це той, хто вселив у мене найбільше впевненості з моменту мого приходу до клубу. Ми багато спілкуємось, він завжди нагадував мені, який я маю талант. Я дуже цінував його, і для мене було природно побігти до нього святкувати попередній гол.

У дитинстві я завжди грався на вулицях — саме там я навчився джинги. Потім у Сан-Паолу я навчився дисципліни, а в Аяксі я застосував усі ці знання з користю: ​​вони зробили мене кращою людиною та кращим гравцем.

Коли мені сумно, я відчуваю, що не можу виступити на повну. Це вимагає концентрації та тактики, але без радості від футболу відчуття це просто інакші.

Якщо ти добре працюєш зі своєю командою, решта прийде само собою. Можливо, я навіть поїду на чемпіонат світу в складі збірної Бразилії наступного літа.

Хоча Неаполь і без того нагадує мені Бразилію: клімат, їжа, люди. Ер-Ріяд? Я тут уперше, але з того, що я бачив, мені подобається", — заявив бразильський виконавець.

Матч Наполі — Болонья відбудеться 22 грудня, о 21:00.