Італія

Попри плани клубу підписати захисника в січні, сам гравець говорить про стабільність і довіру.

Фікайо Томорі підтвердив свою відданість Мілану, тоді як клуб готується зміцнити захисну лінію в найближче трансферне вікно.

Англійський центрбек, який є ключовою фігурою в обороні команди, у коментарі для SportMediaset запевнив, що не планує залишати клуб:

"Мілан — чудовий клуб, і поки директори не скажуть мені: "Досить", я залишуся тут — це мій дім", — цитує гравця MilanNews.

Томорі зізнався, що наразі не веде перемовин щодо нового контракту, адже зосереджений виключно на матчах:

"Чесно кажучи, я не дуже думав про поновлення контракту. Хочу зосередитися на наступному матчі, як просить тренер. Коли вони захочуть поговорити — тоді й подумаю".

Попри це, Tuttosport повідомляє, що Мілан активно розглядає варіанти для посилення захисту в січні. Клуб прагне підписати досвідченого центрального захисника, аби уникнути проблем із глибиною складу в другій половині сезону.

Зараз у розпорядженні тренерського штабу — Томорі, Габбія, Павлович, Де Вінтер і 19-річний Давід Одогу, однак для тактичної гнучкості та безпечної ротації потрібен ще один перевірений варіант.