Італія

Чотири голи за матч повернули впевненість "туринцям" у атаці.

Ювентусу знадобився певний час, щоб здолати Пізу, проте команда здобула переконливу перемогу з рахунком 4:0 завдяки голам Андреа Камб'язо, Хефрена Тюрама, Кенана Їлдиза та Жеремі Бога. Ця перемога допомогла б’янконері перервати низку невдалих матчів.

Раніше команда Лучано Спаллетті здобула лише два очки в останніх чотирьох турах Серії А, а також вибула з Ліги чемпіонів та Кубка Італії. Мануель Локателлі повернувся після дискваліфікації, тоді як Душан Влахович, Еміль Хольм і Арек Мілік залишалися поза грою.

Матч розпочався з небезпечної атаки Пізи на четвертій хвилині: Стефано Морео пробивав головою після прострілу Ангорі, але Маттіа Періна відбив м’яч. Ювентус відповів кількома спробами, проте Хефрен Тюрам та Франсіско Консейсан не змогли забити в першому таймі, а Караччоло перекрив удар Джонатана Давіда.

Після перерви на поле вийшов Жеремі Бога і одразу ж створив загрозу воротам суперника, що призвело до жовтої картки для Мехді Леріса. Перший гол забив Андреа Камб'язо після навісу Кенана Їлдиза – ворота були порожніми через помилку воротаря Ніколаса.

Подвоїли перевагу б’янконері після підбору Вестона Маккенні, коли Локателлі не зміг пробити, а Тюрам реалізував свою нагоду. Третій гол забив Кенан Їлдиз після передачі Консейсана на краю штрафного майданчика, а фінальний гол у матчі провів Жеремі Бога після точного пасу Локателлі, оформивши підсумковий рахунок 4:0.

Ювентус - Піза 4:0

Голи: Камб'язо, 54, Тюрам, 65, Їлдиз, 75, Бога, 90+3

Ювентус: Перін — Калулу, Бремер, Гатті (Келлі, 46) — Маккенні, Локателлі, Тюрам (Міретті, 77), Камб'язо — Консейсан (Копмейнерс, 77), Їлдиз (Костич, 83) — Девід (Бога, 46)

Піза: Ніколас — Калабрезі (Ілінг-Джуніор, 76), Караччоло, Коппола — Леріс (Піччініні, 60), Гейгольт (Лойола, 60), Марін (Куадрадо, 60), Ебішер, Ангорі — Морео, Дуросінмі (Стоїлькович, 76)

Попередження: Бремер — Марін, Леріс, Караччоло