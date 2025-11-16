Італія

Нова угода буде розрахована до літа 2029 року.

Мілан незабаром підпише новий контракт з захисником Фікайо Томорі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони погодили всі деталі нової угоди, яка буде розрахована до літа 2029 року.

Томорі виступає за "россонері" з січня 2021 року. На його рахунку 155 матчів, сім голів та чотири асисти.

Після 11 турів Мілан набрав 22 очки і посідає третє місце у Серії А, відстаючи від Інтера та Роми на два бали.

Раніше повідомлялося, що Мілан планує підписати Луніна за 10 мільйонів євро.