Італія

Завершився матч 28 туру Серії А.

Лечче вдома переміг Кремонезе у битві за виживання (2:1)

Господарі поля двома точними ударами у площину воріт відправили мʼяч у сітку. На 22-й хвилині Пʼєротті замкнув головою подачу Галло з кутового на ближню стійку. Згодом Штулич реалізував одинадцятиметровий.

Після перерви підопічні Ніколи швидко відіграли один мʼяч. Джурич головою скинув передачу через пів поля на Бонаццолі, і нападник впевнено скористався виходом віч-на-віч. На більше гості не спромоглися.

У підсумку Лечче піднімається із зони вильоту, посідаючи 16-ту сходинку з 27 пунктами. Кремонезе, натомість, опускається в зону вильоту на 18-ту позицію, маючи у своєму активі 24 бали.

Лечче — Кремонезе 2:1

Голи: П'єротті, 22, Штулич, 38 (пен) - Бонаццолі, 47

Лечче: Фальконе — Вейга, Зіберт, Габріел, Галло — Кулібалі (Фофана, 89), Рамадані, Нгом — П'єротті (Гандельман, 79), Штулич (Шеддіра, 65), Банда (Жан, 79)

Кремонезе: Аудеро — Фоліно, Б'янкетті (Паєро, 46), Луперто — Барб'єрі, Торсбю (Окереке, 62), Малех, Вандепютте (Дзербін, 46), Пеццелла (Санабрія, 74) — Варді (Джурич, 46), Бонаццолі

Попередження: Зіберт — Б'янкетті, Джурич