Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру італійської Серії A, у якому міланський Інтер та Мілан.
Маркус Тюрам, Getty Images
23 листопада 2025, 21:07
Міланський Інтер та Мілан зіграють у Derby della Madonnina в дванадцятому турі італійської Серії A на Джузеппе Меацца.
Крістіан Ківу, після перемоги над римським Лаціо (2:0), залучив до стартового складу Карлоса Аугусто на правий фланг, тоді як Тюрам гратиме в атаці.
Массіміліано Аллегрі, на тлі нічиєї проти Парми (2:2), використав із перших хвилин Томорі в трійці центральних захисників, тоді як Рабьо та Братезагі гратимуть у півзахисті, а Пулішич повернеться до атаки.
Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Аугусто, Барелла, Чалханоглу, Сучич, Дімарко — Л. Мартінес, Тюрам.
Запасні: Х. Мартінес, Каллігаріс, Де Врей, Зелінські, Луїс Енріке, Бонні, Фраттезі, Діуф, Біссек, Коккі, Алексіу, Еспозіто.
Запасні: Терраччано, Піттарелла, Еступіньян, Річчі, Де Вінтер, Лофтус-Чік, Нкунку, Одогу, Яшарі.
Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьо, Бартезагі — Пулішич, Леау.
Гра Інтер — Мілан почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.