Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру італійської Серії A, у якому міланський Інтер та Мілан.

Міланський Інтер та Мілан зіграють у Derby della Madonnina в дванадцятому турі італійської Серії A на Джузеппе Меацца.

Крістіан Ківу, після перемоги над римським Лаціо (2:0), залучив до стартового складу Карлоса Аугусто на правий фланг, тоді як Тюрам гратиме в атаці.

Массіміліано Аллегрі, на тлі нічиєї проти Парми (2:2), використав із перших хвилин Томорі в трійці центральних захисників, тоді як Рабьо та Братезагі гратимуть у півзахисті, а Пулішич повернеться до атаки.

Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Аугусто, Барелла, Чалханоглу, Сучич, Дімарко — Л. Мартінес, Тюрам.

Запасні: Х. Мартінес, Каллігаріс, Де Врей, Зелінські, Луїс Енріке, Бонні, Фраттезі, Діуф, Біссек, Коккі, Алексіу, Еспозіто.



Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьо, Бартезагі — Пулішич, Леау.