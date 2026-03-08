Італія

У "нерадзуррі" суттєва перевага в таблиці над "россонері".

Головний тренер Інтера Крістіан Ківу висловився напередодні дербі з Міланом в рамках 28-го туру італійської Серії А.

"Це дербі, і ми всі знаємо, що воно означає для двох сильних команд з великими амбіціями з одного міста.

Нам потрібно розвивати все, що ми робили добре до цього моменту, залишатися конкурентоспроможними і грати на максимумі своїх можливостей, щоб показати прогрес, який ми продемонстрували за останні кілька місяців.

Очікую впевненості, холоднокровності і стабільності, спираючись на всю хорошу роботу, яку ми проробили в останні місяці. Нам не слід зациклюватися на статистиці останніх двох років (востаннє Інтер перемагав Мілан у квітні 2024 року. – прим.), а потрібно зосередитися на нашому зростанні в цьому сезоні.

За останні три місяці ми досягли важливих результатів і довели, що можемо долати труднощі, як, наприклад, після поразки від Буде/Глімт. Наша команда набула психологічної впевненост", – заявив Ківу.

На даний момент Інтер очолює турнірну таблицю Серії А, набравши 67 очок. Мілан з 57 очками посідає друге місце.