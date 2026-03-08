Італія

Розгромна перемога Юве.

Головний тренер туринського Ювентуса Лучано Спаллетті висловився після розгромної перемоги над Пізою (4:0) в рамках 28-го туру італійської Серії А.

"У першому таймі нам не вдавалося знайти правильну гру, але в другому все налагодилося. Якщо Їлдиз починає на фланзі, то йому простіше, тому що у нього більше простору, він стикається з іншим типом опіки.

Ми повинні сказати Бога, що він повинен бути більш агресивним, іноді він трохи м'який. Лава запасних – це не зал очікування, а частина поля, звідки можна вийти у вирішальні моменти матчу. Гравці, які там знаходяться, бачать і відчувають труднощі гри.

Завдяки команді я відчуваю себе абсолютно спокійно, я святкую день народження в правильному місці. Мені просто потрібен був подарунок, і вони мені його піднесли, вони провели хороший матч.

Немає необхідності говорити про майбутнє. Майбутнє ми почнемо створювати завтра вранці на тренуванні, а мій контракт не такий важливий", – сказав Спаллетті.

Чинна трудова угода Спаллетті в Ювентусі розрахована до кінця поточного сезону.