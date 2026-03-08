Головний тренер Роми назвав орієнтовні терміни відновлення українського форварда.
Артем Довбик та Джан П'єрі Гасперіні, getty images
08 березня 2026, 00:30
Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні повідомив орієнтовні терміни повернення українського форварда Артема Довбика після тривалої травми.
"Очевидно, якщо ми додамо до цього відсутність Довбика і Фергюсона, ми опинимося в дійсно складній ситуації. Довбик був відсутній багато місяців і фактично йому зробили операцію. І якщо все піде добре, він може повернутися наприкінці квітня – на початку травня. Тому ми не можемо продовжувати вважати його відсутнім. Те саме стосується Фергюсона; тепер очевидно, що він закінчить сезон тут і перенесе операцію на щиколотці; він більше не матиме часу на відновлення, навіть наприкінці сезону", – сказав Гасперіні.
Український форвард був близьким до відходу з Роми ще в січні, проте травма стегна залишила його в клубі. Наразі Довбик продовжує відновлення після операції. Через це він був виключений із заявки на Лігу Європи, де Рома вже пробилася до 1/8 фіналу.
У цьому сезоні Довбик провів 17 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав дві гольові передачі.
Рома наразі займає 4-е місце у турнірній таблиці Серії А з 51 очком. Свій наступний матч команда проведе 8 березня проти Дженоа.