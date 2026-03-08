Італія

Головний тренер Роми назвав орієнтовні терміни відновлення українського форварда.

Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні повідомив орієнтовні терміни повернення українського форварда Артема Довбика після тривалої травми.

"Очевидно, якщо ми додамо до цього відсутність Довбика і Фергюсона, ми опинимося в дійсно складній ситуації. Довбик був відсутній багато місяців і фактично йому зробили операцію. І якщо все піде добре, він може повернутися наприкінці квітня – на початку травня. Тому ми не можемо продовжувати вважати його відсутнім. Те саме стосується Фергюсона; тепер очевидно, що він закінчить сезон тут і перенесе операцію на щиколотці; він більше не матиме часу на відновлення, навіть наприкінці сезону", – сказав Гасперіні.

Український форвард був близьким до відходу з Роми ще в січні, проте травма стегна залишила його в клубі. Наразі Довбик продовжує відновлення після операції. Через це він був виключений із заявки на Лігу Європи, де Рома вже пробилася до 1/8 фіналу.

У цьому сезоні Довбик провів 17 матчів у всіх турнірах, забив три голи та віддав дві гольові передачі.

Рома наразі займає 4-е місце у турнірній таблиці Серії А з 51 очком. Свій наступний матч команда проведе 8 березня проти Дженоа.