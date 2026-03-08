Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 8 березня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 28-го туру італійської Серії А-2025/26 відбудеться Дербі делла Мадонніна — Мілан "прийматиме" Інтер.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 8 БЕРЕЗНЯ, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ДОВЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Поступаючись лідируючому в чемпіонаті Інтеру десятьма заліковими балами за 11 турів до завершення кампанії Мілан сподівається аж усьоме поспіль уникнути невдачі в Дербі делла Мадонніна. "Россонері" спробують двічі обіграти "нерадзуррі" протягом однієї кампанії Серії А вперше із сезону 2010/11, коли їм удалося досягнути цього якраз під керівництвом Массіміліано Аллегрі.

У листопаді 2025 року команда Аллегрі святкувала звитягу в міському дербі за рахунок гола Крістіана Пулішича й сейву Майка Меньяна після удару "улюбленця" вболівальників "россонері" Хакана Чалханоглу з 11-метрової позначки. Таким чином Мілан уперше з 2017-2018 років не пропустив від Інтера в двох поспіль матчах. Довша серія (чотири) не мала місця аж із сезону-2004/05.

Серед тижня Інтер очікувано не був активним у першому, виїзному поєдинку з Комо (0:0) в 1/2 фіналу Кубка Італії, зекономивши сили. Після міського дербі минулої осені колектив Крістіана Ківу не програвав у чемпіонаті країни, а от Мілан нещодавно поступився вдома Пармі (0:1) і попрощався зі своєю безпрограшною серією, що стартувала ще в другому турі.

Головними проблемами для "нерадзуррі" сьогодні мають стати гарантована відсутність Лаутаро Мартінеса й імовірна — Маркуса Тюрама. Попри це, саме підопічних Ківу букмекери вважають фаворитами. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.29, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 3.53. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.20.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Массіміліано Аллегрі, головний тренер Мілана: "Я чекаю на збалансовану й захопливу гру, в якій нам потрібно приділяти увагу деталям. Незалежно від дербі, ми маємо залишатися зосередженими на нашій меті: 57 очок замало задля повернення до Ліги чемпіонів. У нас складний графік і ми потребуємо здобуття ще кількох перемог".

Крістіан Ківу, головний тренер Інтера: "Всі розуміють, що значить дербі для двох сильних, із великими амбіціями команд з одного міста. Маємо розвивати все, що добре робили донині, залишаючись конкурентоспроможними й грати якнайкраще, щоб продемонструвати зростання, якого досягнули протягом останніх кількох місяців".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Томорі, Де Вінтер, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьйо, Еступіньян — Леау, Пулішич

Інтер: Зоммер — Біссек, Аканджі, Бастоні — Л. Енріке, Барелла, Зелінські, Мхітарян, Дімарко — Еспозіто, Бонні

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА