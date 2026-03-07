Італія

Завершився матч 28 туру Серії А.

Дубль Скамакки приніс Аталанті очко у матчі проти Удінезе (2:2)

Перший тайм був рівним як за рахунком, так і за грою, доки на 40-й хвилині гості не вийшли вперед. Крістенсен після подачі з кутового головою відправив мʼяч у сітку.

На початку другого тайму зебри подвоїли перевагу. Після серії рикошетів мʼяч опинився в Девіса, і нападник з гострого кута пробив без шансів для голкіпера.

Після цього господарі поля прокинулися та перехопили ініціативу, і зусиллями Скамакки їм вдалося вирвати нічию. Обидва свої голи італієць забив ударами головою. На 79-й хвилині нападник замкнув подачу від Залевські, а згодом виявився першим на добиванні після сейву воротаря.

За підсумками гри Аталанта та Удінезе залишаються на своїх позиціях. Бергамаски посідають 7-му сходинку, маючи у своєму активі 46 пунктів. Чорно-білі йдуть 10-ми з 36 очками.

Аталанта — Удінезе 2:2

Голи: Скамакка, 75, 79 - Крістенсен, 40, Девіс, 55

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну (Залевські, 57), Гін, Колашинац — Белланова (Крстович, 57), Муса (де Рон, 46), Пашалич, Бернасконі — Самарджич (Дзаппакоста, 57), Сулемана — Скамакка

Удінезе: Окоє — Крістенсен, Кабаселе, Млачич (Саррага, 46) — Ехізібуе, Пйотровські (Міллер, 62), Карлстрем, Еккеленкамп, Камара (Арісала, 80) — Дзаніоло (Атта, 62), Девіс (Букса, 76)

Попередження: Рон — Млачич, Окоє