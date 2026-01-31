Італія

У продовженні 23 туру Серії А

Сассуоло впевнено розібрався з Пізою (1:3)

Легенда гостей Доменіко Берарді після сольного проходу відкрив рахунок у матчі. Під завісу першого тайму зелено-чорні подвоїли перевагу: захисник господарів Караччоло зрізав мʼяч у власні ворота.

Після перерви підопічні Джилардіно відіграли один мʼяч — відзначився орендований у Болоньї Ебішер. До речі, це перший гол для швейцарського півзахисника за торрі. Згодом Ісмаель Коне повернув комфортну перевагу — 1:3.

У підсумку нероверді перемагають та закріплюються у середині турнірної таблиці, посідаючи 11 сходинку з 29 очками. Нерадзуррі після поразки опустились на дно Серії А, маючи у своєму активі 14 пунктів.

Піза — Сассуоло 1:3

Голи: Ебішер, 51 - Берарді, 25, Караччоло (аг), 45+1, Коне, 59

Піза: Скуффет — Канестреллі (Лойола, 46), Караччоло, Божинов — Туре, Марін (Дуросінмі, 46), Ебішер, Ангорі (Стенгс, 85) — Морео (Стоїлкович, 69), Трамоні — Мейстер (Леріс, 46)

Сассуоло: Мурич — Валукєвич, Ідзес, Мухаремович, Дойг — Коне (Ліпані, 73), Матич, Торстведт — Берарді (Вольпато, 84), Пінамонті (Моро, 73), Лор'єнте (Фадера, 73)

Попередження: Божинов, Трамоні, Туре — Торстведт, Коне, Моро