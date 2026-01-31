Італія

Досвідчений вінгер знову одягне біло-блакитну футболку клубу, з яким пов’язані найяскравіші спогади початку його кар’єри.

Пескара офіційно оголосила про повернення досвідченого нападника Лоренцо Інсіньє.

34-річний футболіст знову приєднався до "біло-блакитних" після блискучого сезону-2011/2012, в якому він забив 20 голів та віддав 13 асистів у 38 матчах

За інформацією клубу, рішення Інсіньє було продиктоване емоціями та бажанням знову кинути собі виклик.

Повернення вінгера відбулося у важливий момент сезону — Інсіньє прагне допомогти команді як на полі, так і поза ним, використовуючи свій досвід та лідерські якості. Гравець уже долучився до роботи з командою та тренерським штабом, демонструючи високий рівень мотивації та відданості.

У новому розділі своєї історії з Пескарою Лоренцо Інсіньє знову виступатиме під номером 11. Минулого літа італієць залишив Торонто, після чого перебував без клубу.