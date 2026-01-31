Італія

Футболіст нещодавно продовжив контракт, але грав небагато.

Італійський центральний захисник Даніеле Ругані впродовж усієї "дорослої" кар’єри був тісно пов’язаний із туринським Ювентусом, за який продовжує виступати й донині, на тлі оренд до французького Ренна, сардинського Кальярі та амстердамського Аякса.

На початку поточного сезону 31-річний виконавець продовжив контракт із клубом до 2028 року, проте потім отримав м’язове пошкодження, тож так і не зміг зачепитись за боротьбу за місце в стартовому складі при Лучано Спаллетті.

Зрештою, усього 350 хвилин у восьми матчах сезону спонукали футболіста до рішення попросити клуб про чергову оренду під час зимового трансферного вікна.

Це може задовільнити Фіорентина, яка звернулась до "зебр" із пропозицією орендо до кінця сезону з правом викупу, яке активується в разі виконання певних умов.

Клуби відкрили раунд перемовин, тож рішення варто очікувати вже найближчим часом.