Італія

Футболіст майже не грав у цьому сезоні.

Італійський центральний захисник Лука Маріануччі минулого літа перебрався з Емполі до Наполі за 9 млн євро, однак його пригода в складі чинних чемпіонів Італії зрештою так і не набрала обертів.

На рахунку 21-ірчного виконавця наразі лише 118 хвилин у двох поєдинках поточного сезону та стійке бажання змінити цю ситуацію.

Проте в команді Антоніо Конте на це шансів у гравця фактично немає, тож під час зимового трансферного вікна він вирішив змінити клуб.

Спочатку говорили про оренду до Кремонезе, однак згодом з’явився варіант із Торіно, який сам Маріануччі зрештою визнав більш перспективним.

Клуби вже домовились про перехід футболіста й він вилетів до Туріна проходити медогляд.