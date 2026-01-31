Італія

Французький форвард наполягає на зимовому трансфері та вже погодив умови контракту з італійським клубом.

Нападник Крістал Пелес Жан-Філіп Матета поінформував керівництво лондонського клубу про своє рішення приєднатися до Мілана. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 28-річний француз хоче перейти до Мілана вже найближчим часом, навіть попри те, що попередньо сторони розглядали варіант трансферу влітку 2026 року. Матета наполягає на негайному переїзді до Серії А.

Мілан і гравець уже погодили особисті умови контракту. Заробітна плата форварда становитиме 3,5 мільйона євро на рік після сплати податків. Наразі Крістал Пелес та Мілан продовжують переговори щодо фінальних деталей угоди.

Раніше повідомлялося, що італійський клуб досяг принципової домовленості з Крістал Пелес, однак завершення трансферу залежало від здатності англійського клубу знайти заміну своєму основному нападнику.

У поточному сезоні Матета провів 34 матчі у всіх турнірах, забив 10 голів та віддав дві результативні передачі.