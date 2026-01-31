Італія

Але є фінансові моменти, які доведеться вирішувати перед трансфером.

Туринський Ювентус цієї зими шукає підсилення чи не для всіх своїх ланок, і до завершення трансферної кампанії клуб хоче встигнути домовитись із Болоньєю про обмін захисниками.

Ідеться про шведського оборонця "россоблу" Еміля Гольма, яким цікавляться "зебри" вже не перший рік, а натомість у зворотному напрямку має відбути португальський захисник Жуан Маріу.

Загалом обидві сторони не проти такого розвитку подій, проте є важливий момент, який може зірвати перемовини поміж ними.

Ідеться про зарплатню 26-річного гравця Юве, яка значно перевищує показники 25-річного шведа, і тому є непідйомною для Болоньї.

Якщо вдасться подолати цю перепону, то гравці підуть до оренд до кінця сезону, після чого в обох клубів будуть опції викупу.

На рахунку Маріу в цьому сезоні 373 хвилин у 13 матчах та один асист, а Гольм провів 1240 хвилин у 19 іграх, забив один гол та віддав п’ять гольових передач.