Італія

Кар’єра пішла не в бажаному напрямку після відходу з Торіно.

Італійський нападник Чіро Іммобіле свого часу був справжньою зіркою Торіно, тож дортмундська Боруссія не надто вагалась, коли заплатила за нього 18,5 млн євро влітку 2014 року.

А вже за два роки римський Лаціо зірвав на його переході куш, коли викупив контракт у андалузької Севільї за 9,45 млн євро.

Зрештою, Чіро вже 35, і його останнім переходом був трансфер вільним агентом до Болоньї влітку минулого року, який не виправдав очікувань.

За 227 хвилин у дев’яти матчів цього сезону Іммобіле голами не відзначався.

А зимове трансферне вікно тим часом готує йому новий виклик у кар’єрі — перехід до французького ФК Париж, за який клубу з Ліги 1 навіть не доведеться платити.

Незабаром має бути підписано контракт до 2027 року.