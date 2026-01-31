Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 30 січня 2025 року.
Лаціо — Дженоа, Getty Images
31 січня 2026, 07:40
У матчі 23-го туру італійської Серії А римський Лаціо на власному полі обіграв генуезький Дженоа з рахунком 3:2.
Перший тайм команди видали напруженим і без явних ознак чиєїсь переваги. А от забивати почали вже в другій половині.
Усе почалось із двох швидких м’ячів від господарів, на які, зокрема, відповів Руслан Маліновський із пенальті, а потім Дженоа взагалі вирівняв рахунок.
Проте вирішальну крапку в матчі поставив Даніло Катальді з пенальті вже наприкінці компенсованого часу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Дженоа у рамках 23-го туру італійської Серії А-2025/26:
Лаціо — Дженоа 3:2
Голи: Педро, 56 (пен), Тейлор, 62, Катальді, 90+10 (пен) - Маліновський, 67 (пен), Вітінья Олівейра, 75
Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Провстгор, Пеллегріні (Тавареш, 82) — Тейлор (Деле-Баширу, 81), Катальді, Башич — Ісаксен (Нослін, 88), Педро (Канчельєрі, 73), Мальдіні (Ратков, 73)
Дженоа: Бейлов — Маркандаллі, Естігор, Васкес — Нортон-Каффі, Маліновський (Мазіні, 87), Френдруп, Еллертссон, Мартін (Мессіас, 68) — Коломбо (Екубан, 80), Олівейра (Корне, 81)
Попередження: Проведель, Пеллегріні — Маліновський, Естігор, Нортон-Каффі