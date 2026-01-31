Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 30 січня 2025 року.

У матчі 23-го туру італійської Серії А римський Лаціо на власному полі обіграв генуезький Дженоа з рахунком 3:2.

Перший тайм команди видали напруженим і без явних ознак чиєїсь переваги. А от забивати почали вже в другій половині.

Усе почалось із двох швидких м’ячів від господарів, на які, зокрема, відповів Руслан Маліновський із пенальті, а потім Дженоа взагалі вирівняв рахунок.

Проте вирішальну крапку в матчі поставив Даніло Катальді з пенальті вже наприкінці компенсованого часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Дженоа у рамках 23-го туру італійської Серії А-2025/26:

Лаціо — Дженоа 3:2

Голи: Педро, 56 (пен), Тейлор, 62, Катальді, 90+10 (пен) - Маліновський, 67 (пен), Вітінья Олівейра, 75

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Провстгор, Пеллегріні (Тавареш, 82) — Тейлор (Деле-Баширу, 81), Катальді, Башич — Ісаксен (Нослін, 88), Педро (Канчельєрі, 73), Мальдіні (Ратков, 73)

Дженоа: Бейлов — Маркандаллі, Естігор, Васкес — Нортон-Каффі, Маліновський (Мазіні, 87), Френдруп, Еллертссон, Мартін (Мессіас, 68) — Коломбо (Екубан, 80), Олівейра (Корне, 81)

Попередження: Проведель, Пеллегріні — Маліновський, Естігор, Нортон-Каффі