Італія

Нападник Комо Патрік Кутроне став гравцем Монци. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Орендна угода з 28-річним італійцем розрахована до кінця сезону.

Також зазначається, що при виконанні певних умов Монца буде зобов'язана викупити гравця.

Першу половину сезону Катроне провів у Пармі на правах оренди — провів 17 матчів та забив один гол.

Після 21 матчу Монца набрала 41 очко і займає четверте місце в Серії B, відстаючи від Фрозіноне на чотири бали.