"Россонері" в пошуках центрального захисника.

Італійський Мілан має намір здійснити трансфер центрального захисника мадридського Атлетіко Хосе Хіменеса. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво «россонері» вже звʼязалося з «матрацниками» щодо переходу 30-річного уругвайця наступного літа.

Зазначається, що трансфер Хіменеса може коштувати Мілану 20-25 мільйонів євро.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30-го червня 2028-го року. Трансфермаркт оцінює його у 14 млн. євро.

Цього сезону Хосе Хіменес відіграв за Атлетіко 13 матчів та забив один гол.