Італія

Гравець свого часу був потрібен мюнхенцям, але так і не заграв.

Кар’єра іспанського нападника Браяна Сарагоси в один момент отримала потужний ривок узимку 2024 року під час трансферу до мюнхенської Баварії з Гранади за загальну вартість 17 млн євро.

Тоді 24-річний виконавець був потрібен "Рекордмайстеру" для компенсацій прогалин у кадровій обоймі, але зрештою так і не заграв належним чином, після чого для футболіста триває вже другий період оренди – цього разу в Сельті.

За першу частину сезону Сарагоса провів 26 матчів (1420 хвилин), забив два голи та віддав чотири гольові передачі, чим довів, що перебуває в непоганому тонусі.

А вже цієї зими гравцем зацікавилась італійська Рома, яка пропонує Баварії перервати оренду футболіста в Іспанії на користь угоди до завершення сезону в Римі з подальшою опцією викупу.

Контракт із Сарагосою до 2030 року вже погоджено, і наразі залишилось лише узгодити окремі формальності поміж клубами.