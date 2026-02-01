Італія

Наставник каталонців незадоволений тим, що команда забила лише тричі, створивши моментів на 6.44 очікуваних голів (xG).

Головний тренер Барселони Гансі Флік залишився незадоволеним реалізацією моментів у виїзному матчі проти Ельче, незважаючи на впевнену перемогу з рахунком 3:1. Цей результат дозволив блаугранас зберегти лідерство в Ла Лізі, випереджаючи Реал на чотири очки.

Каталонці домінували на полі, завдавши 30 ударів по воротах та набивши вражаючий показник xG — 6.44. Проте гра не була легкою прогулянкою: після швидкого голу Ламіна Ямала господарі зрівняли рахунок. Лише голи Феррана Торреса та Маркуса Решфорда у другому таймі гарантували Барсі три очки.

Після матчу Фліка запитали, чи дратує його така низька ефективність в атаці.

"Складне питання. Було важливо, що ми взяли три очки сьогодні. Ми провели фантастичну гру, за винятком останніх метрів поля. Добре те, що ми були включені в гру з самого початку і створили багато моментів. Але ми їх змарнували; ось це погано", — відповів німецький спеціаліст.

Попри критику командних дій у завершальній стадії, Флік окремо відзначив гру 18-річного Ламіна Ямала, який не лише відкрив рахунок, але й створив 8 гольових нагод для партнерів.

Він достатньо молодий, щоб прогресувати, мати потенціал і вийти на інший рівень. Думаю, це станеться", — додав тренер.

Наступний матч Барселона проведе у Кубку Іспанії проти Альбасете, де очікується ротація складу.