Занадто пізно + занадто дорого.

Гвінейський нападник англійського Евертона Бету в цьому сезоні не почуває себе справжнім претендентом на місце в стартовому складі команди Девіда Моєса, тож розглядав можливість відходу з клубу взимку.

Серед варіантів для 28-річного виконавця був туринський Ювентус, який звернувся з відповідним запитом до "ірисок" кількома днями раніше.

Однак у відповідь "зебри" почули невпевненість Евертона в тому, що їм вдасться знайти гідну заміну гравцю за лічені дні до закриття трансферного вікна.

Окрім цього, фінансові апетити англійського клубу щодо гравця з контрактом до 2027 року виявились значно більшими, аніж розраховували в Турині.

Transfermarkt оцінює футболіста в 20 млн євро.

Таким чином перемовини було зупинено, як і паралельний кейс із переходом косоварського нападника Юве Едона Жегрови в якості частини компенсації вартості Бету.

На рахунку форварда Евертона чотири голи в 27 матчах (1032 хвилини) у цьому сезоні.