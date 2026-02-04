Італія

Захисник за погодженням із клубом вирішив усунути давню проблему з лівою стопою.

Капітан та захисник Наполі Джованні Ді Лоренцо найближчими годинами перенесе хірургічне втручання на лівій стопі. Про це офіційно повідомив італійський клуб.

Як зазначається, рішення було ухвалене за взаємною згодою між футболістом і клубом. Операція покликана усунути давню проблему, яка існувала ще до нинішньої травми, отриманої захисником у матчі проти Фіорентини (2:1).

Раніше у Ді Лоренцо діагностували розтягнення зв’язок лівого коліна другого ступеня. Очікується, що ця травма виведе гравця з ладу приблизно на два місяці. У Наполі підкреслили, що запланована операція на стопі не вплине на загальні терміни його відновлення.

Спочатку існували побоювання, що ушкодження коліна 32-річного італійця може поставити під загрозу завершення сезону для футболіста, а також його участь у матчах збірної Італії.