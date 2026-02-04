Італія

Прямий удар зі штрафного приніс Дженоа важливу перемогу над Болоньєю.

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський отримав нагороду за найкращий гол січня у Серії А, повідомила пресслужба ліги.

Відзначений гол хавбек забив у матчі 22 туру проти Болоньї (3:2) прямим ударом зі штрафного, скоротивши рахунок і ставши переломним моментом у зустрічі. Завдяки цьому Дженоа змогла здобути вольову перемогу, відігравшись із рахунку 0:2.

La punizione di Ruslan Malinovskyi è l'@IliadItalia goal of the month — gennaio 🗓️☄️ pic.twitter.com/8ZSGdnm3rN — Lega Serie A (@SerieA) February 4, 2026

У сезоні 2025/26 32-річний українець провів 22 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 4 голи та 3 асисти. Напередодні він відзначився голом у ворота Лаціо, але Дженоа зазнала поразки з рахунком 2:3.

На даний момент команда Даніеле Де Россі займає 14-е місце в Серії А з 23 очками. У наступному турі, 7 лютого, Дженоа прийматиме Наполі.