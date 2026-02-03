Італія

Наставник Роми прокоментував ключові помилки команди у матчі Серії А.

Рома поступилася Удінезе з рахунком 0:1 у матчі Серії А. Головний тренер Джан П'єро Гасперіні визнав, що команді бракувало точності в останній третині поля, а пропущений гол став наслідком невдачі рикошету.

"Безсумнівно, грати проти Удінезе ніколи не буває легко. Нам не пощастило на кілька сантиметрів під кінець, але команда йде з високо піднятою головою та з силою продовжувати вдосконалюватися", — сказав Гасперіні.

Італієць також прокоментував трансферне вікно:



"Ми змогли підписати Малена та Сарагосу, а молоді гравці, такі як Вентуріно і Ваз, представляють майбутнє. Найважливіше — повернення після травм Коне, Дібали та інших".

Щодо великого навантаження матчів, Гасперіні зазначив:



"Травми були завжди, але зараз їх частіше через більшу кількість ігор. Наука допомагає діагностувати проблеми точніше, але ризики залишаються".

Поразка від Удінезе опустила Рому на п’яте місце в Серії А, на два очки позаду Ювентуса.