Італія

Колишній капітан клубу заявив, що залишився великим шанувальником команди.

Лоренцо Інсіньє, колишній капітан та легенда Наполі, розкрив подробиці можливого повернення до клубу, у якому провів 12 років, і навіть зізнався, що був готовий грати безкоштовно.

"Близько 20 днів тому спортивний директор Джованні Манна зателефонував моєму агенту, і ми обговорили можливість мого повернення. Я був готовий грати безкоштовно, але вони зробили інший вибір", – сказав Інсіньє в інтерв’ю Sky Sport Italia.

Гравець наголосив, що не сприймає відмову особисто:



"Я все ще великий фанат Наполі. Мені шкода, що клуб трохи відстав у Серії A, але я вірю, що вони зможуть змінити ситуацію".

Інсіньє також поділився вдячністю вболівальникам за підтримку:



"Я відчував величезну любов і підтримку протягом останніх кількох місяців. Це Наполі, і це наповнює мене радістю. Навіть якщо я не виграв Скудетто, я залишив свій слід".

Після невдалого повернення до Серії A Інсіньє підписав контракт із Пескарою, клубом Серії B. Раніше у 2022 році він перейшов до Торонто в MLS як вільний агент.

Нагадаємо, що за Наполі Інсіньє провів 434 матчі, забив 122 голи та став одним із символів клубу останнього десятиліття.