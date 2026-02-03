Італія

Півзахисник підписав контракт до 2030 року та продовжить сезон у Модені на правах оренди.

Міланський Інтер офіційно оголосив про підписання півзахисника Яніса Массоліна. Сума трансферу склала 8 мільйонів євро з урахуванням бонусів, однак до завершення поточного сезону 23-річний футболіст залишатиметься в оренді у Модені.

⚫️🔵🚨 OFFICIAL: Yanis Massolin has joined #Inter on a permanent deal until June 30, 2030. 🇫🇷✅



The midfielder has been immediately loaned back to Modena for the remainder of the season. pic.twitter.com/mXJ13qs9lD — Inter Xtra (@Inter_Xtra) February 2, 2026

Массолін є креативним центральним півзахисником, який також здатний ефективно діяти на правому фланзі атаки. В Інтері розглядають його як інвестицію на майбутнє, зважаючи на вік ключових хавбеків команди — Хакана Чалханоглу та Генріха Мхітаряна.

До переходу в Модену влітку 2025 року за 700 тисяч євро він встиг пограти у Швейцарії, Франції та Бельгії. У нинішньому сезоні Массолін провів 15 матчів у Серії B та Кубку Італії, відзначившись одним голом і двома результативними передачами.

За інформацією італійських ЗМІ, базова сума трансферу для Інтера становить 3,5 мільйона євро, однак з урахуванням бонусів за індивідуальні та командні досягнення вона може зрости до 8 мільйонів. Контракт півзахисника з "нерадзуррі" розрахований до червня 2030 року.