Італія

Французький форвард спростував чутки про зміну клубу після чергового забитого м'яча у Серії А.

Нападник Мілана Крістофер Нкунку вчергове відзначився голом, допомігши своїй команді розгромити Болонью з рахунком 3:0. Після матчу француз запевнив, що попри численні чутки, він повністю задоволений своїм перебуванням у таборі "россонері".

"Це не мій особистий тріумф, ми всі працюємо разом заради спільного успіху.

Я ніколи не думав про те, щоб залишити Мілан. Я щасливий тут і хочу грати саме за цей клуб", — наводить слова Нкунку портал Pianeta Milan.

Варто нагадати, що раніше у пресі активно обговорювали можливий переїзд гравця до чемпіонату Туреччини. Нкунку став гравцем італійського гранда влітку минулого року, перейшовши з лондонського Челсі.

Наразі на рахунку форварда вже п'ять забитих м'ячів у поточному розіграші чемпіонату Італії.