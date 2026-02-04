Італія

Французький півзахисник Мілана впевнений, що навіть у 30 років має потенціал для подальшого прогресу.

Досвідчений хавбек італійського Мілана Адрієн Рабьо поділився думками щодо своєї поточної форми. Попри солідний за футбольними мірками вік, француз відчуває в собі сили для виходу на новий рівень.

"Я все ще можу рости. У 30 років я ще не досяг піка, але вже маю величезний досвід. Я тренуюся щодня і дуже хочу розвиватися далі", — наводить слова півзахисника Pianeta Milan.

Нагадаємо, що футболіст повернувся до Серії А після виступів за французький Марсель. Раніше він протягом кількох років захищав кольори туринського Ювентуса, де працював під керівництвом Массіміліано Аллегрі — нинішнього керманича "россонері".