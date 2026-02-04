Туреччина

Турецький клуб намагається підписати іспанського півзахисника, але севільці вже відхилили три пропозиції.

Галатасарай розпочав переговори з Бетісом щодо можливого переходу центрального півзахисника Сержі Альтіміри. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони перебувають у постійному контакті, однак домовленість дається непросто. Бетіс уже відхилив три пропозиції за 24-річного хавбека під час зимового трансферного вікна й не поспішає відпускати одного з ключових гравців середини поля.

У поточному сезоні Альтіміра провів 26 матчів за Бетіс у всіх турнірах, відзначившись двома голами та двома результативними передачами. Його стабільна гра привернула увагу кількох клубів, зокрема й за межами Іспанії.

За оцінкою Transfermarkt, трансферна вартість Сержі Альтіміри становить 20 мільйонів євро. У вересні минулого року повідомлялося, що Бетіс уже відмовлявся від вигідних пропозицій щодо півзахисника, зокрема з боку Айнтрахта, який пропонував фінансовий пакет у 22,5 млн євро.