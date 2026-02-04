Італія

Гравця планують активно залучати до гри й у Бергамо.

Наприкінці зимового трансферного вікна в італійському футболі Рома вирішила звернутись до бергамаської Аталанти з приводу трансферу флангового захисника Лоренцо Бернасконі, який нещодавно отримав підвищення до статусу гравця основної команди.

Наразі в 22-річного виконавця на рахунку 20 матчі (1398 хвилин) та один гольовий пас, а також два з половиною роки за контрактом із "Богинею".

Проте його прогрес у цьому сезоні спонукав "вовків" діяти рішуче й починати розмову з вагомих 15 млн євро в якості першої пропозиції.

Однак у відповідь Рома почула навіть не запрошення до подальших торгів, а просто однозначну відмову — Аталанта хоче залишати гравця в себе якомога довше.