Інше

28 команд звернулися до генерального секретаря УЄФА з вимогою зупинити виплати солідарності та виключити росію зі структури організації

28 естонських футбольних клубів направили офіційний лист генеральному секретарю УЄФА Теодору Теодорідісу із закликом припинити виплати солідарності російським командам та виключити їх зі структури організації. Про це повідомляє Delfi Sport.

Серед підписантів звернення є шість представників вищого дивізіону чемпіонату Естонії. Мова йде про Левадію, Пайде, Таммеку, Харʼю, Вапрус та Нимме Юнайтед. Загалом ініціативу підтримали клуби з різних рівнів естонського футболу.

Зазначається, що президент Естонського футбольного союзу Айвар Похлак входить до складу Виконавчого комітету УЄФА, що, на думку клубів, може вплинути на подальший розгляд ініціативи.

У січні це питання планували винести на надзвичайну загальну асамблею Естонського футбольного союзу. Однак збори не відбулися через відсутність кворуму: із 110 членів організації були присутні лише 29, тоді як для ухвалення рішень необхідна участь щонайменше 73 делегатів.

Восени минулого року 13 естонських клубів уже зверталися до УЄФА з аналогічною вимогою — призупинити фінансові виплати російським командам та переглянути членство росії в організації.