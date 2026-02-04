Італія

Оренда в Тоттенгемі завершиться, а італійський клуб пропонує підвищення зарплати.

Повідомляється, що Ювентус готується влітку знову спробувати придбати Рендала Коло Муані, коли той повернеться до ПСЖ після оренди в Тоттенгемі.

Б’янконері активно цікавляться центральним нападником вже кілька сезонів і намагалися підписати його як минулого літа, так і в січні. Минулого місяця Ювентус знову намагався повернути Коло Муані, проте Тоттенгем відмовився достроково розривати оренду.

Під час оренди в Ювентусі з січня по липень 2025 року Коло Муані забив 10 голів у 22 матчах та віддав три результативні передачі. Попередньо переговори щодо нової оренди з правом викупу не вдалися, через що нападника віддали в оренду англійському клубу.

За даними трансферного експерта Фабріціо Романо та Calciomercato.com, Ювентус готується ще однією спробою підписати Коло Муані наступного сезону. Контракт 27-річного форварда з ПСЖ діє до червня 2028 року, а клуб заплатив за нього 95 мільйонів євро Айнтрахту в 2023 році.