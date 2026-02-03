Італія

Шведський фахівець підписав контракт до літа 2027 року з опцією продовження.

Піза офіційно оголосила про призначення Оскара Гільємарка на посаду головного тренера першої команди.

Шведський спеціаліст 1992 року народження підписав контракт, який діятиме до 30 червня 2027 року та містить опцію продовження.

На тренерському містку Пізи Гільємарк замінив Альберто Джилардіно, якого було звільнено 1 лютого.

Після завершення ігрової кар’єри у 28 років Оскар Гільємарк розпочав тренерський шлях у 2021 році, очоливши данський Ольборг. У 2024 році він повернувся до Ельфсборга, з яким досяг двох високих підсумкових місць у чемпіонаті Швеції, а також провів 16 матчів у Лізі Європи.

Як футболіст Гільємарк вигравав чемпіонат Швеції у складі Ельфсборга, титул чемпіона Нідерландів разом із ПСВ та ставав чемпіоном Європи U-21 у 2015 році зі збірною Швеції. Також він брав участь у чемпіонаті світу 2018 року, провівши загалом 28 матчів за національну команду та забивши два м’ячі.