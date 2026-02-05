Італія

Президент міланського клубу задоволений чинним ростером та довіряє молодіжній академії.

Президент Інтера Джузеппе Маротта прокоментував відсутність нових облич у команді за підсумками зимового трансферного вікна. За його словами, склад повністю укомплектований ще з літа.

"Трансферне вікно — це час, коли команди вирішують свої проблеми, але нам це не потрібно. Ми виконали велику роботу влітку. Крістіан Ківу також може розраховувати на гравців із молодіжної академії, тому ми задоволені", — заявив Маротта в інтерв'ю Sport Mediaset.

Наразі Інтер впевнено очолює турнірну таблицю Серії А, маючи 55 очок після 23 зустрічей. Відрив від Мілана, який іде другим, становить п'ять балів.

У наступному турі італійської першості підопічні Крістіана Ківу зіграють на виїзді проти Сассуоло. Зустріч відбудеться 8 лютого о 19:00.