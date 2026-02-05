Італія

Досвідчений італієць міг повернутися до Неаполю.

Вінгер італійської Пескари Лоренцо Інсіньє висловився про можливість повернення в Наполі. Його слова наводить Sky Sport.

«Близько 20 днів тому моєму агенту зателефонував директор Наполі Джованні Манна, обговорювалася можливість мого повернення. Я повідомив, що готовий повернутися та грати безкоштовно, але вони зробили інший вибір.

Повторюся, я не прийняв це близько до серця, бо я, як і раніше, великий шанувальник Наполі.

Мені шкода, що Наполі трохи відстав у таблиці, але я сподіваюся і вірю, що вони ще скажуть своє слово. В останні кілька місяців я відчував любов з боку вболівальників. Це тішить мене, тому що за 12 років у Неаполі я залишив свій слід, навіть якщо не виграв Скудетто», – сказав Інсіньє.

Свого часу Лоренцо Інсіньє відіграв за Наполі 434 матчі, забив 122 голи та віддав 95 результативних передач.