Інше

Капітан Інтер Маямі нагадав про свої найкращі часи, самотужки розібравшись із захистом еквадорського суперника

У рамках передсезонного турне Південною Америкою чинний володар Кубка МЛС Інтер Маямі провів товариський матч проти еквадорського клубу Барселона (Гуаякіль). Головною подією зустрічі став неймовірний гол у виконанні Ліонеля Мессі, який відкрив лік своїм забитим м'ячам у 2026 році.

Епізод стався в першому таймі, коли аргентинець отримав м'яч далеко від воріт. Незважаючи на щільну опіку, Мессі здійснив фірмовий прохід до штрафного майданчика. На підступах до воріт він елегантно обіграв трьох захисників, змістився і зовнішньою стороною лівої ноги відправив м'яч у дальній кут, залишивши голкіпера Хосе Контрераса без шансів.

Окрім гола, Мессі також відзначився асистом на Германа Бертераме у компенсований час першого тайму. Однак втримати перемогу підопічним Хав'єра Маскерано не вдалося: матч завершився бойовою нічиєю 2:2. Інтер Маямі догравав зустріч у меншості після вилучення Давіда Аяли, а господарі зрівняли рахунок за три хвилини до фінального свистка.

Цей матч став останнім у турне команди. Тепер Інтер Маямі готується до старту нового сезону МЛС, який розпочнеться 21 лютого поєдинком проти Лос-Анджелес. Для Мессі цей сезон є особливим, адже він готується захищати титул чемпіона світу зі збірною Аргентини влітку 2026 року.