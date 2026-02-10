Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, який відбувся 9 лютого 2026 року.
Динамо Київ – Іберія 1999, ФК Динамо Київ
10 лютого 2026, 12:45
Київське Динамо у контрольному матчі на зборах у Туреччині здобуло перемогу над грузинською Іберією 1999 (2:0).
Підопічні Ігоря Костюка відкрили рахунок у середині другого тайму зусиллями Володимира Бражка, після чого за десять хвилин Матвій Пономаренко подвоїв перевагу "біло-синіх".
Зазначимо, що для киян це був другий спаринг за один день – до цього "біло-сині" обіграли Кудрівку (2:1).
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Іберія 1999:
Динамо Київ – Іберія 1999 2:0
Голи: Бражко, 58, Пономаренко, 67.
Динамо Київ: Суркіс, Коробов (Тимчик, 78), Попов (Захарченко, 45), Михавко, Вівчаренко, Бражко, Піхальонок (Осипенко, 86), Шапаренко (Рубчинський, 78), Волошин, Огундана, Пономаренко.
Іберія 1999 (стартовий склад): Макарідзе, Зохурі, Амісулашвілі, Бочорішвілі, Джинджолава, Дадіані, Кардава, Бартішвілі, Гудушаурі, Начкебія, Дзаганія.
Попередження: Шапаренко, Волошин – Кардава, Джинджолава, Гудушаурі, Джорджия, Гогсадзе.
Вилучений: Попов, 44.